  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Диназ - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диназ - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Встреча дебютантов Первой лиги

Диназ - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Діназ

UA-Футбол
Новина українською

"Диназ" в нынешнем сезоне играет только вничью, а у "Эпицентра" наоборот, нет ни одной "мировой". Встреча дебютантов Первой лиги обещает быть непредсказуемой. Отметим, что все три очных встреч команд во Второй лиге выиграл "Эпицентр". Для "Диназа" это шанс исправить неприятную для себя статистику.

Смотрите игру "Диназа" против "Эпицентра" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диназ (Вышгород) Эпицентр (Дунаевцы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде