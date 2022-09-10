Диназ - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Диназ" в нынешнем сезоне играет только вничью, а у "Эпицентра" наоборот, нет ни одной "мировой". Встреча дебютантов Первой лиги обещает быть непредсказуемой. Отметим, что все три очных встреч команд во Второй лиге выиграл "Эпицентр". Для "Диназа" это шанс исправить неприятную для себя статистику.

Смотрите игру "Диназа" против "Эпицентра" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.