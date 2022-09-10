Первая лига. Эпицентр одержал волевую победу над Диназом

"Эпицентр" празднует свою вторую победу в нынешнем сезоне. Примечательно, что оказалась она снова гостевой и на этот раз волевой.

Уже на третьем обороте секундной стрелки Вакуленко от правого угла штрафной благодаря рикошету прошил Чернобая. Однако практически в следующей атаке "строители" отыгрались, когда Горный замкнул прострел с левого края. Ничейный счёт держался чуть менее часа игры, когда гости забили второй. Гол организовал арбитр, который больше хотел увидеть контакт между вратарём Солдатенко и форвардом Горным. Сколько бы нам повторов не показывали, чёткого ответа, было ли касание, мы не узнали. Но Александр "соколиный глаз" Калёнов увидит лучше любого ВАР. Короче говоря, к "точке" подошёл сам пострадавший и оформил дубль. Все вопросы по результату, которые ещё могли остаться, были сняты за пять минут до окончания основного времени - Шевченко выполнил подачу с углового, Пучковский его замкнул.

Команда Сергея Нагорняка в третьем подряд матче пропускает, но также в третьем подряд и забивает. А вот что касается проигравших, то Александр Головко после прихода в "Диназ" ещё не знал вкус побед: две ничьи и теперь поражение.

Первая лига. 3-й тур

"Диназ" - "Эпицентр" 1:3

Голы: Вакуленко 3 - Горный 6, Горный 59 (пен.), Пучковский 85

"Диназ": Солдатенко, Литвинов, Духота, Ичанский, Волошин, Богунов (Чукваемека 86), Белоус, Кулиш (Клименко 75), Гарнага, Вакуленко.

"Эпицентр": Чернобай, Григоращук, Мороз, Шевченко, Жмуйда, Чепелюк, Миронюк (Глущук 75), Беженар (Костенко 90+3), Клоудиней (Стень 46), Пучковский (В.Кристин 88), Горный (Буряк 75).

Предупреждения: Белоус 65, Кириченко 90+1 - Глущук 90+1