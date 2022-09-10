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Первая лига. Скорук и Горняк-Спорт победителя не выявили

Первая лига
(1 голосов)

Подопечные Жабченко стартуют с ничьей

Первая лига. Скорук и Горняк-Спорт победителя не выявили

Фото: Гірник-Спорт

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Скорук" принимал "Горняк-Спорт" в прифронтовом Запорожье. До линии фронта около 40 километров, поэтому прямой трансляции матча не было. Болельщики смогут увидеть игру только в записи.

В этом матче не было явного фаворита. Товаковцы дебютируют в Первой лиге, а "Горняк-Спорт" в нынешнем сезоне мы еще не видели. Подопечные Игоря Жабченко пропускали два тура подряд.

Номинальные хозяева очень уверенно стартовали и уже на шестой минуте Мишуренко открыл счет в матче. Однако, еще до перерыва "Горняк-Спорт" отыгрался. Отличился Сейтхалилов. В итоге, игра так и завершилась ничьей - 1:1.

Первая лига 3-й тур

"Скорук" (Томаковка) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) 1:1

Голы: Мишуренко (6) - Сейтхалилов (37)

"Скорук" (стартовый состав): Варцаба, Лаптев, Малыш, Клименко, Коцюмака, Шаповалов, Разуваев, Перебора, Шмигельский, Цуркан, Мишуренко.

Запасные: Осадчук, Бейер, Боженар, Пасечник, Сорока, Шарко, Приземлин.

Главный тренер: Александр Степанов.

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Дворник, Сметанин, Цвиренко, Хондак, Малаки, Сейтхалилов, Пидручный, Сеницкий, Семка, Шинкаренко, Горбаченко.

Запасные: Климов, Шинкаренко, Сологуб, Черныш, Подрезан, Громенко, Трохимчук, Николишин.

Главный тренер: Игорь Жабченко.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Скорук (Томаковка)
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