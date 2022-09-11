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Прикарпатье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Противостояние старожилов Первой лиги

Прикарпатье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды в нынешнем сезоне не впечатляют. "Нива" и "Прикарпатье" идут без побед и очное противостояние это шанс исправить свое турнирное положение. Отметим, что "Нива" в гостях не проигрывает четыре матча. В случае положительного результата сегодня подопечные Купцова повторят свой клубный рекорд.

Смотрите игру "Прикарпатье" против "Нивы" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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