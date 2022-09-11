Прикарпатье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды в нынешнем сезоне не впечатляют. "Нива" и "Прикарпатье" идут без побед и очное противостояние это шанс исправить свое турнирное положение. Отметим, что "Нива" в гостях не проигрывает четыре матча. В случае положительного результата сегодня подопечные Купцова повторят свой клубный рекорд.

Смотрите игру "Прикарпатье" против "Нивы" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 15.00.