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Прикарпатье - Нива Тернополь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Противостояние старожилов Первой лиги
Фото: ФК Нива
Обе команды в нынешнем сезоне не впечатляют. "Нива" и "Прикарпатье" идут без побед и очное противостояние это шанс исправить свое турнирное положение. Отметим, что "Нива" в гостях не проигрывает четыре матча. В случае положительного результата сегодня подопечные Купцова повторят свой клубный рекорд.
Смотрите игру "Прикарпатье" против "Нивы" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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