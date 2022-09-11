Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карпаты - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Западное дерби в Первой лиге
Фото: ФК Карпати Львів
Для команд эта игра будет дебютной в Первой лиге. Отметим, что в Первой лиге "Карпаты" не проигрывают уже в течение десяти матчей. В игре с "Буковиной" на легендарной "Украине" львовьяне могут продлить эту серию. "Буковина" после повышения в классе пока не побеждает.
Смотрите игру "Карпат" против "Буковины" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина – Польша: Видео-онлайн трансляция матча 1/8 финала Евробаскета-2022
- Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов
- Хави: Если речь идет о человеческой жизни, то она должна быть выше футбола
- Первая лига. Ковпак дебютирует во главе ЛНЗ с победы над Кременем
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
Новости по теме
- 20:01 Украинские Экзамен для Буковины, встреча старожилов в Ивано-Франковске. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 18:44 Украинские Дебют Горняка-Спорт откладывается, испытание для Нивы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти