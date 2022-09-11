Карпаты - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Для команд эта игра будет дебютной в Первой лиге. Отметим, что в Первой лиге "Карпаты" не проигрывают уже в течение десяти матчей. В игре с "Буковиной" на легендарной "Украине" львовьяне могут продлить эту серию. "Буковина" после повышения в классе пока не побеждает.

Смотрите игру "Карпат" против "Буковины" прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала ПФЛ. Игра начнется в 17.00.