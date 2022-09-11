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Усик: Полесье стало для меня близкой командой

Первая лига
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"Волки" провели встречу с фанатами

Усик: Полесье стало для меня близкой командой

Офіційний сайт Полісся/Автор невідомий

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Житомирское "Полесье" вместе с боксером Александром Усиком встретились с болельщиками после победного матча Первой лиги против ФСК "Мариуполя".

На этой встрече в одном из пабов Житомира также присутствовал президент клуба Геннадий Буткевич. Общение с фанатами длилось около часа.

“Я был рад увидеть ребят и искренне болел за команду, поскольку она на самом деле стала мне близка. Приятно видеть, что житомиряне так поддерживают "Полесье" здесь, в пабе-бомбоубежище, потому что из-за войны они не могут сделать это на трибунах”, - прокомментировал Усик встречу.

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Отметим, что после трех матчей "Полесье" набрало максимально возможных девять очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А Первой лиги.

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В статье: Полесье (Житомир) Александр Усик
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