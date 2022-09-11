Первая лига. Прикарпатье в большинстве обыгрывает Ниву

Игра в Ивано-Франковске была крайне важна для команд с турнирной точки зрения. За два тура только по одному зачетному пункту смогли набрать оба коллектива.

Хозяева активно начали игру, но забить быстрый мяч не смогли. Удар Барчука парировал Механив, а еще в одном эпизоде ​​нападающий "Прикарпатья" с выгодной позиции пробил мимо ворот. Гости также не отсиживались в обороне и при первой возможности пытались быстро выходить из защиты в нападение. Опасно из-за пределов штрафной пробивал Дедух, но мяч пролетел мимо ворот.

Оба коллектива с первых минут были заряжены на борьбу. Арбитр встречи Виталий Маляр за 22 минуты вынужден был четыре раза показывать желтую карточку.

С мотивацией и настроем на игру у команд не было проблем, но в завершающей стадии атаки не хватало конструктива. Особенно это было заметно во второй половине первого тайма, когда тем игры снизился. Соперники ушли на перерыв без забитых мячей.

В начале второго тайма ивано-франковцы должны были открывать счет в матче. После подачи Писка с углового Француз с нескольких метров пробил в перекладину. Гостям откровенно повезло.

На 54-й минуте подопечные Рыпана все же добились своего. Цюцюра забросил в штрафную, а Сондей расстрелял ворота Механива – 1:0. "Прикарпатье" впервые забивает в домашних стенах в нынешнем сезоне.

Через несколько минут ситуация для "Нивы" вообще стала критической. Ризнык упал в штрафной соперника, а арбитр на это не повелся и продемонстрировал вторую желтую карточку. Таким образом, гости остались в меньшинстве. Удержать свое минимальное преимущество иванофранковцы смогли. Хотя, в компенсированное время после удара Сухоручко пришлось спасать свою команду Пицану.

Игра завершилась победой "Прикарпатья" - 1:0. Хозяева прерывают серию в пять матчей без побед в Первой лиге.

Первая лига. 3-й тур

"Прикарпатье" - "Нива" Тернополь 1:0

Голы: Сондей (54)

"Прикарпатье": Пицан, Француз, Матушевский, Савошко (Кузьмин, 67), Борисевич, Рудюк, Писко, Сондей (Стадник, 84), Цюцюра (Бучакчийский, 80), Оринчак, Барчук (Соловьев, 79)

Главный тренер: Олег Рыпан

"Нива": Механив, Хруставка, Зинь (Демчук, 64), Киричук, Дударенко (Слива, 70), Волохатый (Гатала, 63), Дедух (Малащук, 58), Сухоручко, Соколов, Ризнык, Козак (Дорошенко, 64)

Главный тренер: Андрей Купцов

Предупреждения: Оринчак (14), Барчук (18), Рудюк (41), Сондей (79), Пицан (90+2) – Хруставка (12), Киричук (22), Ризнык (49), Сухоручко (77)

Удаление: Ризнык (56, вторая желтая)