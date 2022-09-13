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Наставник Карпат признан лучшим тренером 3-го тура Первой лиги

Первая лига
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Львовский клуб еще ни разу не пропускал мячей

Наставник Карпат признан лучшим тренером 3-го тура Первой лиги

Фото: Карпаты Львов

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура украинской Первой лиги сезона 2022/23, назвав лучшим наставника львовских "Карпат" Андрея Тлумака.

Его подопечные обыграли черновицкую "Буковину" (4:0 в домашнем матче), получив абсолютный результат в трех стартовых турах. По пяти показателям Тлумак набрал общий балл 4,6 (из 5 максимальных).

Разгромив черновчан, "Карпаты" по дополнительным показателям при равенстве очков с житомирянами возглавили турнирную таблицу. Это третья подряд победа львовян без пропуска мячей, доказывающая, что "львы" сумели быстро преодолеть разницу в классе, темпе и интенсивности между дивизионами.

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В статье: Андрей Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
uafc.org.ua

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