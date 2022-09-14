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Главный тренер тернопольской Нивы покинул свою должность

Первая лига
(1 голосов)

Клуб Первой лиги остался без наставника

Главный тренер тернопольской Нивы покинул свою должность

Фото: Нива Т

Новина українською

Тернопольская "Нива" объявила о расторжении контракта с главным тренером Андреем Купцовым. Сотрудничество было прекращено по взаимному согласию сторон. Также команду покинул и его помощник Виталий Первак.

Купцов возглавил "Ниву" в октябре прошлого года, в преддверии выездного матча с луцкой "Волынью". Всего под его руководством команда провела 11 официальных матчей, в которых одержала 4 победы, 3 ничьих и 4 поражения.

Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал ему удачи в будущем. К слову, после трех сыгранных туров "Нива" Т занимает шестое место в турнирной таблице группы А Первой лиги, набрав 1 зачетный пункт.

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В статье: Андрей Купцов Нива (Тернополь)
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Источник:
Нива Т

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