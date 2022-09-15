Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Купцов - об уходе из Нивы Т: Простите, что где-то не оправдал ваши надежды
Наставник высказался после ухода из тернопольского клуба
Фото: fcnyva1978
Бывший главный тренер "Нивы" Андрей Купцов прокомментировал свой уход из тернопольского клуба.
"Уважаемое руководство и болельщики "Нивы", я хотел бы поблагодарить всех вас за доверие. За то, что вы были с нами, как в моменты радости, так и в то время, когда у нас было что-то не так, как всем нам хотелось.
Благодарен каждому за труд, за отношение, за эмоции и за помощь. Простите, что где-то не оправдал ваши надежды. Возможно, где-то не хватало времени, где-то мы с тренерским штабом совершили ошибки, а где-то не хватало терпения...
Хотел бы пожелать всей семье футбольного клуба "Нива" в дальнейшей жизни успеха, побед, профессионального роста и не останавливаться на достигнутом! Надеюсь, Великие Победы "Нивы" впереди! Спасибо ребятам и персоналу", - сказал Купцов.
Популярное сейчас
- Срна: Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много денег
- Динамо представило три новых комплекта формы на сезон
- Йовичевич: Этот Селтик агрессивен в прессинге, не давал дышать вообще
- Первая лига. Карпаты разгромили Буковину
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО