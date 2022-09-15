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Купцов - об уходе из Нивы Т: Простите, что где-то не оправдал ваши надежды

Первая лига
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Наставник высказался после ухода из тернопольского клуба

Купцов - об уходе из Нивы Т: Простите, что где-то не оправдал ваши надежды

Фото: fcnyva1978

Новина українською

Бывший главный тренер "Нивы" Андрей Купцов прокомментировал свой уход из тернопольского клуба.

"Уважаемое руководство и болельщики "Нивы", я хотел бы поблагодарить всех вас за доверие. За то, что вы были с нами, как в моменты радости, так и в то время, когда у нас было что-то не так, как всем нам хотелось.

Благодарен каждому за труд, за отношение, за эмоции и за помощь. Простите, что где-то не оправдал ваши надежды. Возможно, где-то не хватало времени, где-то мы с тренерским штабом совершили ошибки, а где-то не хватало терпения...

Хотел бы пожелать всей семье футбольного клуба "Нива" в дальнейшей жизни успеха, побед, профессионального роста и не останавливаться на достигнутом! Надеюсь, Великие Победы "Нивы" впереди! Спасибо ребятам и персоналу", - сказал Купцов.

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В статье: Андрей Купцов Нива (Тернополь)
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