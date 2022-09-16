ЛНЗ принимает Полтаву, Мариуполь в гостях у Эпицентра. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Новая игровая неделя во втором по статусу украинском дивизионе откроется в Черкассах и Дунаевцах. Рассказываем, кто сыграет в пятницу.

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Группа А

"Эпицентр" - "Мариуполь"

Дунаевцы. Стадион "Колос". Начало в 15:00

Подоляне летом провели неплохую трансферную работу, сделав акцент на игроках, которые до этого уже выступали в Первой лиге. Поэтому удивляться текущему третьему месту команды, громко не декларировавшей задачи по выходу в УПЛ, не стоит. Впрочем, вопросы по победе над "Диназом" неделю назад остались: 11-метровый в пользу "Эпицентра", который стал ключевым событием в игре, рефери больше хотел поставить, чем он был. "Мариуполь" также дебютирует в Первой лиге, но ему премьера даётся сложнее. Тут не стоит забывать, что состав у приазовцев значительно менее опытный, чем, например, у их ближайшего оппонента. Впрочем, на прошлых выходных это не помешало подопечным Олега Красноперова дать бой самому "Полесью", отыгравшись по ходу встречи с 0:2, хоть на последние полчаса вдесятером их уже не хватило.

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Группа Б

"ЛНЗ" - "Полтава"

13:00. "Черкассы Арена"

Пока не будем бросаться громкими фразами, что смена тренера черкащанам пошла на пользу. Но и не отметить также нельзя, что только после увольнения Юрия Бакалова "ЛНЗ" одержал первую победу в сезоне, обыграв неделю назад "Кремень". Получилась она достаточно рабочей благодаря быстрым голам, дальше уже футбол больше шел по счету. Полтавчане пока замыкают таблицу Восточной конференции. В двух предыдущих встречах первые набранные баллы на новом уровне были близко, но от "Оболони" пропустили на последних минутах, а "Металлург" бил слишком много пенальти. Поэтому относиться к последней на данный момент команде лиги, как к беспроветному аутсайдеру, не стоит: "ЛНЗ" будет очень непросто.