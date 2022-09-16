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ЛНЗ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра четвертого тура Первой лиги

ЛНЗ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Александр Ковпак на прошлой неделе стартовал с победы во главе "ЛНЗ". Сейчас команду ожидает второй домашний поединок подряд и снова против представителя Полтавщины. Несмотря на последнее место СК "Полтава", хозяевам будет непросто, ведь в предыдущих встречах андердог смог создать множество проблем "Оболони" и "Металлурга".

Первая лига. 4-й тур
Черкассы. Начало в 13:00
"ЛНЗ" - "Полтава"

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В статье: СК Полтава ЛНЗ (Черкассы)
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