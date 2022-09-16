ЛНЗ - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Александр Ковпак на прошлой неделе стартовал с победы во главе "ЛНЗ". Сейчас команду ожидает второй домашний поединок подряд и снова против представителя Полтавщины. Несмотря на последнее место СК "Полтава", хозяевам будет непросто, ведь в предыдущих встречах андердог смог создать множество проблем "Оболони" и "Металлурга".

Первая лига. 4-й тур

Черкассы. Начало в 13:00

"ЛНЗ" - "Полтава"