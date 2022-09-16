Первая лига. Полтава в третий раз проигрывает в один гол, теперь ЛНЗ

Черкасский "ЛНЗ" одержал вторую победу с Александром Ковпаком во главе. После выигрыша у "Кременя" неделю назад черкащане теперь одолели СК "Полтава".

Игра несколько раз прерывалась из-за воздушных тревог, поэтому завершилась фактически на час позже запланированного. Однако перерыв в час в течение первого тайма не помешал "ЛНЗ" взять мяч под контроль и забить гол в стартовой четверти встречи: Савин с углового забросил на ближнюю штангу, Полюлях красиво пяткой переправил в цель. Вскоре хозяева могли забивать и второй, когда Полюлях заработал для своей команды 11-метровый, однако Тищенко пробил почти по центру – Вичный справился с угрозой.

Только после этого полтавчане стали просыпаться. Еще до перерыва у "малиново-золотых" была контратака "5 в 3" и почти выход один на один у Костенко. Сразу со стартом второго тайма гости вообще закрыли "ЛНЗ" на его половине, но вытеснить какую-либо выгоду из этой активности не смогли. Лучший момент второй половины – Горжуй с пятнадцати метров расстреливал Самойленко, но голкипер чудом успел среагировать на выстрел низом. Черкащане просто ждали финального свистка, делали ставку на контратаки и вполне могли поплатиться за это, будь у "Полтавы" лучше дела с реализацией.

"Полтава" в третий раз проигрывает в один гол и замыкает таблицу группы Б. "ЛНЗ" до завтра будет делить первую строчку таблицы с "Металлургом" и "Оболонью".

Черкассы. Стадион: "Черкассы Арена"

ЛНЗ - СК Полтава 1:0

Гол: Никита Полюлях 19

ЛНЗ: Кирилл Самойленко, Игорь Солдат, Владислав Нехтий (Ярослав Галенко 84), Олег Тарасенко, Иван Тищенко (Александр Мигунов 69), Сергей Копил (Антон Евдокимов 46), Сергей Швец, Антон Савин (Андрей Сторчоус 54), Олег Синегуб, Никита Полюлях, Андрей Ляшенко (Владислав Войцеховский 68)

СК Полтава: Ян Вичный, Богдан Бычков, Валерий Курелех (Вадим Таранушич 81), Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов (Дмитрий Куимов 70), Владислав Даниленко (Андрей Савенков 81), Николай Бужин, Ян Костенко (Максим Горжуй 74), Дмитрий Копитов, Егор Коваленко, Александр Томенко

Предупреждения: Иван Тищенко 38, Сергей Копил 44, Антон Евдокимов 90+3 - Валерий Курелех 75

Нереализованный пенальти: Иван Тищенко 25 (вратарь)