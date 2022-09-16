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Первая лига. Скамейка запасных приносит Эпицентру победу над Мариуполем

Первая лига
(1 голосов)

Приазовцы пропустили на последней минуте основного времени

Первая лига. Скамейка запасных приносит Эпицентру победу над Мариуполем

Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" одержал дебютную домашнюю победу в новом сезоне, одолев "Мариуполь".

Хозяева больше владели мячом, но приазовцы по возможности убегали в неплохие контратаки. За час игры из интересного почти нечего вспомнить. В заключительные 20 минут "строители" зажимали своего соперника все больше. Уже каркас играл в пользу гостей, когда Шевченко со штрафного попал в левую стойку. Развязка наступила на заключительной минуте основного времени: вышедший на поле со скамейки запасных Владислав Кристин выполнил прострел во вратарский, где другой резервист, Барбоса, в борьбе замкнул эту передачу.

Для "Эпицентра" это третья победа в сезоне. У "Мариуполя" за четыре встречи в активе только одна ничья.

Дунаевцы. Стадион: "Колос"
Эпицентр - ФСК Мариуполь 1:0
Гол: Барбоса да Силва Клоудиней 90
Эпицентр: Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Александр Чепелюк, Сергей Стень (Барбоса да Силва Клоудиней 46), Андрей Беженар (Станислав Кристин 90+2), Николай Миронюк (Юрий Глущук 46), Тарас Пучковский (Владислав Кристин 57), Владислав Мороз, Максим Гирный (Руслан Буряк 68)
ФСК Мариуполь: Павел Кравцов, Петр Харжевский, Евгений Скиба, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Игорь Быковский (Никита Михайленко 53), Дмитрий Пентелейчук (Егор Булгаков 82), Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов, Богдан Гора (Глеб Литюк 61), Иван Мамросенко
Предупреждения: Владислав Мороз 9, Максим Гирный 63, Сергей Чернобай 90+4

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В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) ФСК Мариуполь
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