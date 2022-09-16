Буйволы против волков, заочная погоня за лидерство в группе Б. Что смотреть в субботу в Первой лиге

В пятницу четвертый тур Первой лиги стартовал двумя матчами: по одной в каждой из групп. Суббота подарит нам еще три дуэли. Что интересно, во всех трех случаях сойдутся между собой лидеры и команды, которых сейчас можно отнести к середнякам дивизиона.

Следите за всеми матчами Первой лиги в Матч-центре UA-Футбол .

Группа А

"Нива" Тернополь - "Полесье"

Тернополь. Центральный городской стадион имени Романа Шухевича. Начало в 15:00

На неделе руководство "Нивы" приняло решение уволить с должности главного тренера Андрея Купцова. Если брать сугубо по результатам, то все выглядит логичным, ведь за три тура удалось набрать всего один балл. Однако игра команды не выглядела безнадежной и уступила дважды (в том числе звездным "Карпатам") только в один гол. Однако такие аргументы боссов тернополян, похоже, не убедили. На предстоящую игру "Ниву" готовил Сергей Задорожный, а как будет дальше – время покажет.

Что касается "Полесья", то здесь ситуация обратная. Сугубо по результату – все идеально: три победы в трех встречах. Однако все они добыты на классе игроков, какой-то интересной идеи от Юрия Калитвинцева мы пока не видим и вообще команда на поле действует очень вяло, словно бережет себя для чего-то. Хотелось бы увидеть, почему же житомирские "волки" должны выйти в УПЛ. Потому что пока своим футболом они в этом не убедили.

Группа Б

"Металлург" Запорожье - "Чернигов"

Место – неизвестно. Время – неизвестно

До сих пор остается загадкой, почему запорожцам столь принципиально играть за закрытой дверью на номинально домашней арене, если на эту игру никто все равно не придет и ее не увидит. Команда Владимира Никитина продолжает больше играть сама для себя, а интерес болельщиков в лучшем случае ограничивается попыткой узнать, какой же финальный счет. Это не 96-й год, когда результаты матчей нужно узнавать только из газет или если у тебя есть знакомства в клубе. Поэтому "Металлургу" уже нужно переступить через себя и наконец пойти навстречу своим болельщикам: играть в условном Петрово, которое не так уж далеко, но с видеотрансляцией.

Что касается текущих результатов, то "металлурги" достаточно неожиданно являются одними из лидеров группы Б с двумя победами в трех матчах. "Чернигов" о таких результатах может только мечтать, ведь за два поединка набрал один балл. Неделю назад "желто-черные" были очень близки, чтобы остановить другого лидера группы, "Оболонь", но привезли на свои ворота пенальти на последних минутах.

"Оболонь" - "Скорук"

Киев. "Оболонь-Арена". Начало в 15:00

Киевлянам очень сложно даются очки на старте текущего чемпионата. Хотя поклонникам теории, что игра забывается, а результат остается, должно все нравиться: на данный момент "пивовары" делят первое-третье места. Однако каждый балл дается команде Валерия Иващенко ну очень сложно. Ничью с "ЛНЗ" сюда приписывать не будем, ведь там больше приходилось думать об обороне. А вот "Полтаву" и "Чернигов" киевляне одолели только на последних минутах. "Скорук" о победах этого сезона только слышал. В трех поединках томаковцы дважды сыграли вничью и уступили "Кременю". Причем, что интересно, в обоих случаях с ничьими именно "аграрии" забивали первыми, но потом пропускали.