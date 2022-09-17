  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Нива - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Хозяева могут создать проблемы фавориту лиги

Нива - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

Тернополяне на неделе сменили главного тренера, поэтому эту игру будут проводить с исполняющим обязанности наставника Сергеем Задорожным. "Полесье" продолжает прокладывать свой путь к УПЛ, побеждая всех, кто был на пути. Одержат ли житомиряне четвертую победу подряд?

Первая лига. 4-й тур
"Нива" Тернополь - "Полесье"
Начало в 15:00

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Нива (Тернополь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде