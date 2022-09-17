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Нива - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хозяева могут создать проблемы фавориту лиги
ФК Полісся
Тернополяне на неделе сменили главного тренера, поэтому эту игру будут проводить с исполняющим обязанности наставника Сергеем Задорожным. "Полесье" продолжает прокладывать свой путь к УПЛ, побеждая всех, кто был на пути. Одержат ли житомиряне четвертую победу подряд?
Первая лига. 4-й тур
"Нива" Тернополь - "Полесье"
Начало в 15:00
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