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Первая лига. Нива остановила Полесье
Без голов в матче тура
Фото: ФК Нива Тернопіль / Автор невідомий
Отчёт о матче читайте в ближайшее время
Тернополь. Центральный городской стадион им. Р. Шухевича
Главный арбитр: Евгений Назаров (Харьков)
Ассистенты: Алексей Дубовой (Луганск), Сергей Наскалов (Киев)
Нива - Полесье 0:0
Нива: Максим Механив, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Даниил Сухоручко (Даниил Вольский 88), Игорь Гатала (Олег Соколов 82), Роман Волохатый, Роман Слива, Арсентий Дорошенко (Богдан Козак 59), Максим Демчук, Максим Процив (Андрей Бэй 88), Андрей Малащук (Руслан Дедух 82)
Полесье: Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Владислав Огиря, Дмитрий Шастал (Денис Янаков 67), Василий Грицук, Вадим Червак, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский (Владислав Шаповал 46), Богдан Кушниренко (Сергей Кисленко 87), Илья Чередниченко
Предупреждения: Арсентий Дорошенко 49 - Денис Янаков 86, Сергей Кисленко 90+3
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