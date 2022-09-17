Первая лига
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Оболонь - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Пивовары" выглядят очевидным фаворитом в паре
Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий
"Пивовары" после трех туров идут в группе лидеров и дарят своим болельщикам очередные надежды на возможную борьбу за повышение. Но это только начало пути: труднее всего будет впереди, а пока нужно удерживать взятый темп. Однако другое мнение у "Скорука", который после выхода в Первую лигу еще ни разу не побеждал, а только дважды в трех встречах сыграл вничью.
Первая лига. 4-й тур
"Оболонь" - "Скорук"
Начало в 15:00
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