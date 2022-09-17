Оболонь - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Пивовары" после трех туров идут в группе лидеров и дарят своим болельщикам очередные надежды на возможную борьбу за повышение. Но это только начало пути: труднее всего будет впереди, а пока нужно удерживать взятый темп. Однако другое мнение у "Скорука", который после выхода в Первую лигу еще ни разу не побеждал, а только дважды в трех встречах сыграл вничью.

Первая лига. 4-й тур

"Оболонь" - "Скорук"

Начало в 15:00