  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Оболонь - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

"Пивовары" выглядят очевидным фаворитом в паре

Оболонь - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Пивовары" после трех туров идут в группе лидеров и дарят своим болельщикам очередные надежды на возможную борьбу за повышение. Но это только начало пути: труднее всего будет впереди, а пока нужно удерживать взятый темп. Однако другое мнение у "Скорука", который после выхода в Первую лигу еще ни разу не побеждал, а только дважды в трех встречах сыграл вничью.

Первая лига. 4-й тур
"Оболонь" - "Скорук"
Начало в 15:00

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оболонь (Киев) Скорук (Томаковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде