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Первая лига. Чернигов шокирует Металлург

Первая лига
(1 голосов)

Первая в сезоне победа для Чернигова, первое в сезоне поражение для Запорожья

Первая лига. Чернигов шокирует Металлург

Фото: МФК Металург / Автор - Андрій Потапов

UA-Футбол
Новина українською

Отчёт о матче читайте в ближайшее время

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Людмила Тельбух (Днепр)
Ассистенты: Денис Кескюла (Днепр), Максим Васильченко (Славянск)
Металлург - ФК Чернигов 0:2
Голы: Дмитрий Мироненко 11, Вячеслав Койдан 90+1
Металлург (старт): Назар Байда, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Владимир Полевой, Максим Воробей, Сергей Палюх, Богдан Векляк, Сергей Басов, Антон Кича
ФК Чернигов (старт): Александр Ширай, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Кирилл Кривобороденко, Вячеслав Койдан, Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей, Николай Сираш, Максим Сердюк, Дмитрий Кулык

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В статье: Металлург (Запорожье) ФК Чернигов
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