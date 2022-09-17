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Первая лига. Чернигов шокирует Металлург
Первая в сезоне победа для Чернигова, первое в сезоне поражение для Запорожья
Фото: МФК Металург / Автор - Андрій Потапов
Отчёт о матче читайте в ближайшее время
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Людмила Тельбух (Днепр)
Ассистенты: Денис Кескюла (Днепр), Максим Васильченко (Славянск)
Металлург - ФК Чернигов 0:2
Голы: Дмитрий Мироненко 11, Вячеслав Койдан 90+1
Металлург (старт): Назар Байда, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Владимир Полевой, Максим Воробей, Сергей Палюх, Богдан Векляк, Сергей Басов, Антон Кича
ФК Чернигов (старт): Александр Ширай, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Кирилл Кривобороденко, Вячеслав Койдан, Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей, Николай Сираш, Максим Сердюк, Дмитрий Кулык
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