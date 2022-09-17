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Шанс Карпат на лидерство и встреча соседей на Полтавщине. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Первая лига
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Превью матчей дня во втором дивизионе

Шанс Карпат на лидерство и встреча соседей на Полтавщине. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Фото: ФК Карпати / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день недели в Первой лиге пройдут три поединка. Они будут закрывать четвертый игровой день. Главным противостоянием дня назовем встречу в Демидове: там местный "Диназ" под руководством Александра Головко будет принимать "Карпаты", которые в случае победы смогут возглавить группу А.

Группа А

"Диназ" - "Карпаты"
Демидов. Стадион: "Диназ". Начало в 14:00

"Полесье" в субботу не смогло на выезде победить "Ниву". Житомиряне в этой встрече набрали один балл, поэтому сейчас находятся первыми в таблице с преимуществом в один зачетный пункт как раз над "Карпатами". Поэтому, в случае победы львовян в Демидове, именно они станут номером один на Западе Первой лиги. "Диназ" с достаточно неплохим подбором исполнителей пока продолжает искать свою идентичность. Выходит тяжело, ведь за три игры вышгородцы набрали только два очка. Львовяне играют сами и позволяют играть сопернику, поэтому интригу в этой встрече в теории можно ждать. Но все будет зависеть от концентрации и реализации хозяев.

"Буковина" - "Прикарпатье"
Черновцы. Стадион: "Буковина". Начало в 16:00

Возвращение в Первую лигу пока проходит у "Буковины" тяжело. Правда, команда проводит трансферную работу фактически уже по ходу сезона: нужно время, чтобы понять, что хочет увидеть на выходе главный тренер и сыгрались новые исполнители. "Прикарпатье" за три тура может похвастаться одной победой. Именно выигрыш над "Нивой" неделю назад стал катализатором для перемен на тренерском мостике тернополян. Но это пока единичный успех: об амбициях команды на текущий сезон должен дать ответ, в том числе, выезд в Черновцы.

Группа Б

"Кремень" - "Горняк-Спорт"
Кременчуг. Стадион: "Кремень-Арена им. Олега Бабаева". Начало в 12:00

Ввиду территориального соседства (между домашними стадионами обеих команд чуть более 20 километров) соперники регулярно встречались не только в официальных матчах, но и в спаррингах. Только на уровне ПФЛ и Кубка Украины они провели между собой 27 встреч. Немного лучше результаты у кременчужан (14 побед против 9). Также сейчас "Кремень" выше в таблице, но сравнивать пока не совсем корректно, ведь кременчужане провели уже три встречи (победа, ничья и поражение), а "горняки" - только одну (ничья).

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В статье: Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Диназ (Вышгород) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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