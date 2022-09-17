Тренер Карпат Тлумак: Те деньги, которые мы можем тратить на футболистов, мы будем отдавать на фронт

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал, нужно ли усиление его команде:

“У нас есть опытные игроки. Считаю, что ребята, которым уже 25 лет, опытны. Покупать сегодня новых футболистов – совсем неправильно. Все имеющиеся у нас средства мы отдаем на фронт.

Покупать игроков ради чего? Сейчас нужно помогать тем людям, которые воюют, благодаря которым мы можем жить. Наш клуб занимается этими делами, мы этого не афишируем, потому что нам этого не нужно. Те деньги, которые мы можем тратить на футболистов, мы будем отдавать на фронт”, – сказал Тлумак.