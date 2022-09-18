Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андрей Тлумак: Моя мечта – чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов, чтобы мы завоевали золотые медали УПЛ
Немного амбиций
Фото: Карпаты Львов
Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о целях команды:
“Конечно, мы видим потенциал у команды для того, чтобы выйти в Премьер-лигу. Мы работаем, считаем, что у нас очень классные и квалифицированные игроки, прошедшие УПЛ, Первую лигу. Некоторые ребята играли в сборной Украины. Они верят в подлинное возрождение "Карпат". Для нас настоящее возрождение – это возвращение в УПЛ и еврокубки.
Прежде всего, сегодня мы живем в непростое время и мы верим в победу нашей страны. Это самое важное и самое нужное. Победа и мир в Украине. Тогда мы можем строить более крупные планы. В наших замыслах выйти в украинскую Премьер-лигу. Но мы живем сегодняшним днем, потому что не знаем, что будет завтра. Есть матч и мы должны победить. Давайте в первую очередь будем болеть за победу Украины.
Моя мечта – чтобы "Карпаты" играли в Лиге чемпионов. Чтобы мы завоевали золотые медали УПЛ. Я хотел это сделать как футболист, но не удалось. Теперь хочу это получить в качестве тренера. Дай Бог, чтобы мне это удалось. Сейчас это тяжело, но мы об этом мечтаем и туда дойдем. Хочу, чтобы во Львове на стадионе Украина была Лига чемпионов”, - сказал Тлумак.
Отметим, что "Карпаты" в этом сезоне вышли в Первую лигу и пока не понесли там потерь очков. После трех туров в активе "львов" девять зачетных пунктов. Следующий матч команда проведет 18 сентября против "Диназа" Вышгород.
Популярное сейчас
- Бундеслига. Полный крах Баварии, Мукоко – герой Рурского дерби и тяжёлая травма Ройса
- Президент Вереса: Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 000 гривен. Но это не так
- Альтернатива Назарине. Шахтер может подписать 20-летнего хавбека из Аргентины
- Известно, кто будет временно исполнять обязанности главного тренера Нивы Т
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО