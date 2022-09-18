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Андрей Тлумак: Моя мечта – чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов, чтобы мы завоевали золотые медали УПЛ

Первая лига
(1 голосов)

Немного амбиций

Андрей Тлумак: Моя мечта – чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов, чтобы мы завоевали золотые медали УПЛ

Фото: Карпаты Львов

Новина українською

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о целях команды:

“Конечно, мы видим потенциал у команды для того, чтобы выйти в Премьер-лигу. Мы работаем, считаем, что у нас очень классные и квалифицированные игроки, прошедшие УПЛ, Первую лигу. Некоторые ребята играли в сборной Украины. Они верят в подлинное возрождение "Карпат". Для нас настоящее возрождение – это возвращение в УПЛ и еврокубки.

Прежде всего, сегодня мы живем в непростое время и мы верим в победу нашей страны. Это самое важное и самое нужное. Победа и мир в Украине. Тогда мы можем строить более крупные планы. В наших замыслах выйти в украинскую Премьер-лигу. Но мы живем сегодняшним днем, потому что не знаем, что будет завтра. Есть матч и мы должны победить. Давайте в первую очередь будем болеть за победу Украины.

Моя мечта – чтобы "Карпаты" играли в Лиге чемпионов. Чтобы мы завоевали золотые медали УПЛ. Я хотел это сделать как футболист, но не удалось. Теперь хочу это получить в качестве тренера. Дай Бог, чтобы мне это удалось. Сейчас это тяжело, но мы об этом мечтаем и туда дойдем. Хочу, чтобы во Львове на стадионе Украина была Лига чемпионов”, - сказал Тлумак.

Отметим, что "Карпаты" в этом сезоне вышли в Первую лигу и пока не понесли там потерь очков. После трех туров в активе "львов" девять зачетных пунктов. Следующий матч команда проведет 18 сентября против "Диназа" Вышгород.

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В статье: Юрий Тлумак Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів

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Комментарии (1)
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Drovko (Lviv)
18.09.2022 в 00:18
Ну помріяти то можна)
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