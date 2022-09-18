Андрей Тлумак: Моя мечта – чтобы Карпаты играли в Лиге чемпионов, чтобы мы завоевали золотые медали УПЛ

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о целях команды:

“Конечно, мы видим потенциал у команды для того, чтобы выйти в Премьер-лигу. Мы работаем, считаем, что у нас очень классные и квалифицированные игроки, прошедшие УПЛ, Первую лигу. Некоторые ребята играли в сборной Украины. Они верят в подлинное возрождение "Карпат". Для нас настоящее возрождение – это возвращение в УПЛ и еврокубки.

Прежде всего, сегодня мы живем в непростое время и мы верим в победу нашей страны. Это самое важное и самое нужное. Победа и мир в Украине. Тогда мы можем строить более крупные планы. В наших замыслах выйти в украинскую Премьер-лигу. Но мы живем сегодняшним днем, потому что не знаем, что будет завтра. Есть матч и мы должны победить. Давайте в первую очередь будем болеть за победу Украины.

Моя мечта – чтобы "Карпаты" играли в Лиге чемпионов. Чтобы мы завоевали золотые медали УПЛ. Я хотел это сделать как футболист, но не удалось. Теперь хочу это получить в качестве тренера. Дай Бог, чтобы мне это удалось. Сейчас это тяжело, но мы об этом мечтаем и туда дойдем. Хочу, чтобы во Львове на стадионе Украина была Лига чемпионов”, - сказал Тлумак.