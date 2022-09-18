Кремень - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Игровой день в Первой лиге откроет Кременчугское дерби. "Кремень" наконец-то сыграет на собственной арене и будет встречаться с соседями из Горишних Плавней. В прошлом сезоне кременчужане чуть не вылетели из лиги, однако это им не помешало победить "Горняк-Спорт" на выезде. Как будет на этот раз?

Первая лига. 4-й тур

18 сентября. Начало в 12:00

"Кремень" - "Горняк-Спорт"