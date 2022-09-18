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Кремень - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
"Кремень-Арена" впервые в этом сезоне принимает футбол
Фото: ФК Кремінь / Автор невідомий
Игровой день в Первой лиге откроет Кременчугское дерби. "Кремень" наконец-то сыграет на собственной арене и будет встречаться с соседями из Горишних Плавней. В прошлом сезоне кременчужане чуть не вылетели из лиги, однако это им не помешало победить "Горняк-Спорт" на выезде. Как будет на этот раз?
Первая лига. 4-й тур
18 сентября. Начало в 12:00
"Кремень" - "Горняк-Спорт"
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