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Кремень - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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"Кремень-Арена" впервые в этом сезоне принимает футбол

Кремень - Горняк-Спорт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Игровой день в Первой лиге откроет Кременчугское дерби. "Кремень" наконец-то сыграет на собственной арене и будет встречаться с соседями из Горишних Плавней. В прошлом сезоне кременчужане чуть не вылетели из лиги, однако это им не помешало победить "Горняк-Спорт" на выезде. Как будет на этот раз?

Первая лига. 4-й тур
18 сентября. Начало в 12:00
"Кремень" - "Горняк-Спорт"

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В статье: Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
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