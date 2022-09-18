Первая лига. Кремень насилует Горняк-Спорт

Кременчугский "Кремень" не увидел больших проблем в противостоянии с "Горняком-Спортом". Интрига во встрече продержалась полчаса, в течение которой кременчужане больше владели мячом, но голы пришли именно после 30-й минуты.

До свистка на перерыв хозяева забили трижды: Галата от лицевой сбросил в центр штрафного, оттуда передачу замкнул Фальковский. Вскоре Азизов классным прямым ударом со штрафного положил второй гол.

В конце первого и начале второго таймов Глоба забил два очень похожих гола: нападающий хозяев открывался под передачи партнеров из глубины (ассистировали Галата и Вивдич) и в ближнем бою переигрывал голкипера. Пятый результативный удар нанес Галоян, замкнув с линии штрафной от Галаты. Наконец, тот же Галата, который вышел на игру с капитанской повязкой, реализовал пенальти, который на ворота "Горняка-Спорта" привез Черныш. Для кепа "Кременя" этот гол стал первым во встрече, однако перед этим он трижды ассистировал. Точку поставил Товкач - правый защитник в чужой штрафной вынырнул из-за спин защитников и переправил в сетку от дальней штанги прострел с левого фланга.

Кременчужане стали первой командой Первой лиги, пересекшей отметку в десять голов в этом сезоне. Сегодня у команды Романа Локтионова залетало почти все. А вот "горняки" больше напоминали грушу, которая за 90 минут только принимала на себя удары и ничем не отвечала.

Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Кузовлев (Запорожье)

Ассистенты: Павел Почепецкий (Днепр), Юрий Вашкевич (Чернигов)

Кремень - Горняк-Спорт 7:0

Голы: Даниил Фальковский 35, Давронбек Азизов 42, Андрей Глоба 45+1, Андрей Глоба 50, Симон Галоян 57, Денис Галата 74 (пен.), Артем Товкач 84

Кремень: Даниил Ермолов, Орест Панчишин, Иван Куць (Александр Вивдич 46), Симон Галоян (Владислав Молько 60), Давронбек Азизов, Денис Галата, Даниил Фальковский (Кирилл Арт. Матвеев 60), Андрей Глоба (Радион Лисняк 69), Александр Кальчук, Максим Агапов (Артем Товкач 78), Даниил Аркуша

Горняк-Спорт: Сергей Дворник, Глеб Сметанин, Даниил Хондак (Денис Черныш 46), Роман Бодня, Артём Сёмка (Максим Шептицкий 70), Сулейман Сейтхалилов (Радион Посевкин 61), Дмитрий Шинкаренко (Вадим Сологуб 46), Алексей Малаки, Юрий Сеницкий, Денис Пидручный (Владислав Горбаченко 39), Максим Цвиренко

Предупреждения: Даниил Аркуша 59 - Денис Черныш 68