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Диназ - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Шанс на лидерство для "львов"

Диназ - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: facebook.com/karty.lviv

UA-Футбол
Новина українською

Львовяне по итогам четвертого тура Первой лиги могут выйти на единое первое место в группе А. Для этого подопечным Тлумака необходимо побеждать в Демидове. Но сделать это будет не так-то просто. Команда Александра Головко способна дать отпор.

Первая лига. 4-й тур
18 сентября. Начало в 14:00
"Диназ" - "Карпаты"

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В статье: Диназ (Вышгород) Карпаты (Львов)
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