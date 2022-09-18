Диназ - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Львовяне по итогам четвертого тура Первой лиги могут выйти на единое первое место в группе А. Для этого подопечным Тлумака необходимо побеждать в Демидове. Но сделать это будет не так-то просто. Команда Александра Головко способна дать отпор.

Первая лига. 4-й тур

18 сентября. Начало в 14:00

"Диназ" - "Карпаты"