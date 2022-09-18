Первая лига
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Диназ - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Шанс на лидерство для "львов"
Фото: facebook.com/karty.lviv
Львовяне по итогам четвертого тура Первой лиги могут выйти на единое первое место в группе А. Для этого подопечным Тлумака необходимо побеждать в Демидове. Но сделать это будет не так-то просто. Команда Александра Головко способна дать отпор.
Первая лига. 4-й тур
18 сентября. Начало в 14:00
"Диназ" - "Карпаты"
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