Первая лига. Карпаты впервые в сезоне пропускают, но все равно выигрывают

Львовские "Карпаты" благодаря победе над "Диназом" вышли на единоличное первое место в Западной конференции Первой лиги. Хотя усилий для этого успеха было потрачено очень много.

Футбол получился очень сумбурным. Возможно, виной тому стал влажный газон, также не в пользу как минимум гостей стала игра вышгородцев, которые готовы были бороться на любом клочке поля. К такой игре подопечные Тлумака однозачно не были готовы. Львовяне хоть и имели преимущество во владении мячом, но игру не контролировали. Подтверждением тому в том числе стал гол от Коса: Кулиш и Богунов разыграли угловой, а девятка вышгородцев откликнулась на подачу.

Гости серьезно прибавили после перерыва. В какое-то время казалось, что "Диназ" сможет устоять. Но Андрей Тлумак бросил в бой Приймака – этот фактор стал ключевым в определении победителя встречи.

Защитнику "Карпат" хватило двенадцати минут, чтобы записать на свой счет "гол+пас". В первом случае он обыгрался с Кожановым и получил ответную передачу в штрафной "Диназа" - оставалось просто не попасть в голкипера. Затем Приймак и Дуць на пару затолкали мяч в вышгородские ворота после подачи углового на дальнюю стойку. Хозяева апеллировали на какое-то нарушение со стороны львовян, но даже повтор не дал точного ответа, почему гол не следует считать легитимным.

"Диназ" хоть и пытался спастись, но Лепка особой работы не имел. А вот Солдатенко, кроме двух пропущенных голов в течение игры, еще несколько раз серьезно спас свои ворота.

"Карпаты" теперь номер один в группе А Первой лиги. "Диназ" занимает шестое место из восьми участников - на счету вышгородцев еще ни одной победы в сезоне.

Демидов. Стадион "Диназ Демидов"

Главный арбитр: Вадим Подрыгуля (Луцк)

Ассистенты: Андрей Бахметьев (Харьков), Алексей Гавеля (Кривой Рог)

Диназ - Карпаты 1:2

Голы: Олег Кос 34 - Владислав Приймак 64, Игорь Дуць 72

Диназ: Вадим Солдатенко, Валентин Корешков (Богдан Духота 67), Александр Литвинов, Олег Вакуленко (Владислав Клименко 59), Олег Кос, Ярослав Богунов, Максим Кулиш (Даниил Кириченко 66), Сергей Белоус, Андрей Волошин, Сергей Ичанский, Станислав Мораренко

Карпаты: Роман Лёпка, Игорь Дуць, Валерий Болденков, Андрей Ткачук (Владислав Приймак 60), Амбросий Чачуа, Денис Кожанов (Юрий Репета 85), Артур Рябов, Александр Климец (Олег Лень 85), Иван Когут (Денис Галенков 60), Дмитрий Махнев, Ростислав Тарануха (Николай Когут 46)

Предупреждения: Сергей Белоус 26, Ярослав Богунов 52, Максим Кулиш 65, Олег Кос 71, Владислав Клименко 90 - Иван Когут 18, Валерий Болденков 27, Артур Рябов 90+2