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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буковина - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Последняя встреча четвертого тура Первой лиги

Буковина - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Черновчане по возвращении в Первую лигу еще не побеждали: в трех матчах дважды удалось сыграть вничью и еще один поединок завершился поражением. У "Прикарпатья" на данный момент по одной победе, ничьей и поражению и место в середине таблицы. Год назад соперники встречались в рамках Кубка Украины в Черновцах. Тогда хозяева уступили и покинули турнир. Будет ли реванш?

Первая лига. 4-й тур
18 сентября. Начало в 16:00
"Буковина" - "Прикарпатье"

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В статье: Буковина (Черновцы) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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