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Буковина - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Последняя встреча четвертого тура Первой лиги
Фото: ФК Буковина / Автор невідомий
Черновчане по возвращении в Первую лигу еще не побеждали: в трех матчах дважды удалось сыграть вничью и еще один поединок завершился поражением. У "Прикарпатья" на данный момент по одной победе, ничьей и поражению и место в середине таблицы. Год назад соперники встречались в рамках Кубка Украины в Черновцах. Тогда хозяева уступили и покинули турнир. Будет ли реванш?
Первая лига. 4-й тур
18 сентября. Начало в 16:00
"Буковина" - "Прикарпатье"
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