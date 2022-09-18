Буковина - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Черновчане по возвращении в Первую лигу еще не побеждали: в трех матчах дважды удалось сыграть вничью и еще один поединок завершился поражением. У "Прикарпатья" на данный момент по одной победе, ничьей и поражению и место в середине таблицы. Год назад соперники встречались в рамках Кубка Украины в Черновцах. Тогда хозяева уступили и покинули турнир. Будет ли реванш?

Первая лига. 4-й тур

18 сентября. Начало в 16:00

"Буковина" - "Прикарпатье"