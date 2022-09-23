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Нива в гостях у Мариуполя, еще одно дерби Полтавщины. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Стартует новый тур
Фото: ФСК Маріуполь / Автор невідомий
В пятницу во втором по статусу дивизионе нашей страны начинается пятый тур. Нас ожидают два матча – по одному в каждой из групп. По традиции они разведены по времени, поэтому болельщики (если не будет воздушных тревог) смогут увидеть оба по очереди.
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Группа А
"Мариуполь" - "Нива" Тернополь
Демидов. Стадион: "Диназ". Начало в 13:00
В Демидове на старте этого сезона один из самых загруженных стадионов нашей страны. Здесь свои домашние игры, кроме "Диназа", проводят еще николаевский "Васт" и "Мариуполь". Как раз для того, что покрытие немного отдохнуло, между поединками мариупольцев и николаевцев на ближайших выходных будет двое суток разницы.
Обе команды в этом сезоне еще не побеждали. Пока не помогло тернополянам даже увольнение главного тренера. Впрочем, стоит обратить внимание, что "туры" в текущем чемпионате уже успели сыграть против главных топов своей группы – "Карпат" и "Полесья" – против которых выглядели вполне прилично и в сумме пропустили только гол. Как раз на прошлой неделе подопечные Завгороднего расписали нулевую ничью с житомирянами.
"Мариуполь" на прошлой неделе был очень близок к тому, чтобы вывезти из Дунаевцев один балл, однако пропустил от "Эпицентра" на последней минуте основного времени. В целом, отмечаем динамику: каждое следующее поражение приазовцев с меньшим счетом, чем предыдущее: 0:3 от "Карпат", 2:4 от "Полесья" и 0:1 от уже упомянутого "Эпицентра". Также, как и в случае с "Нивой", обратите внимание, что "Мариуполь" сыграл свои матчи против топ-3 таблицы.
Группа Б
"Полтава" - "Кремень"
Полтава. Стадион: "Молодежное". Начало в 15:00
Нынешний профессиональный футбол богат клубами из Полтавщины. Только в Первой лиге выступает три команды из региона: "Горняк-Спорт", "Полтава" и "Кремень". Еще по одному представителю есть в УПЛ ("Ворскла") и Второй лиге ("Кремень-2"). В минувшее воскресенье мы наблюдали за очень легкой победой основы кременчужан против "Горняка-Спорта" (7:0), а сейчас их ожидает еще одно сражение за звание лучшего коллектива региона.
Будет ли еще одна разгромная победа подопечных Романа Локтионова? Вряд ли. В отличие от "Горняка-Спорта", который пока выглядит абсолютно не готовым к сезону, "Полтава" дает бой в каждом матче и уступает исключительно в один гол. Неделю назад против "ЛНЗ" полтавчане некоторое время даже играли первым номером, что выглядело довольно странно. Но все равно уступили. Как уже было сказано выше – по классике, в один результативный удар.
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