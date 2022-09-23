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ФСК Мариуполь – Нива. Онлайн трансляция матча 5-го тура Первой лиги Украины
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ПФЛ
В матче 5-го тура Первой лиги сезона-2022/23 ФСК "Мариуполь" принимает "Ниву".
Начало прямой трансляции – 23 сентября в 13:00 по киевскому времени.
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