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ФСК Мариуполь – Нива. Онлайн трансляция матча 5-го тура Первой лиги Украины

Первая лига
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ФСК Мариуполь – Нива. Онлайн трансляция матча 5-го тура Первой лиги Украины

ПФЛ

Новина українською

В матче 5-го тура Первой лиги сезона-2022/23 ФСК "Мариуполь" принимает "Ниву".

Начало прямой трансляции – 23 сентября в 13:00 по киевскому времени.

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В статье: Первая лига Нива (Тернополь) ФСК Мариуполь Трансляция онлайн стрим
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