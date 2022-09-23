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В целях безопасности. Матч Первой лиги Скорук - Металлург перенесен

Первая лига
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Игра должна была пройти 24 сентября в Запорожье

В целях безопасности. Матч Первой лиги Скорук - Металлург перенесен

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

Матч 5-го тура Первой лиги "Скорук" - "Металлург" перенесен, сообщает пресс-служба запорожского клуба.

Игру перенесли с целью безопасности в связи с тем, что в последние дни увеличилось число ракетных обстрелов Запорожья, где и собирались провести поединок. Отметим, что встреча 5-го тура группы Б Первой лиги между этими командами должна была состояться 24 сентября. Официальное сообщение о переносе будет позже.

"Металлург" занимает второй место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 7 зачетных пунктов. "Скорук" с 2 очками идет на 6-й позиции.

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В статье: Металлург (Запорожье) Скорук (Томаковка)
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