Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В целях безопасности. Матч Первой лиги Скорук - Металлург перенесен
Игра должна была пройти 24 сентября в Запорожье
Фото: facebook.com/mfcmetalurg
Матч 5-го тура Первой лиги "Скорук" - "Металлург" перенесен, сообщает пресс-служба запорожского клуба.
Игру перенесли с целью безопасности в связи с тем, что в последние дни увеличилось число ракетных обстрелов Запорожья, где и собирались провести поединок. Отметим, что встреча 5-го тура группы Б Первой лиги между этими командами должна была состояться 24 сентября. Официальное сообщение о переносе будет позже.
"Металлург" занимает второй место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 7 зачетных пунктов. "Скорук" с 2 очками идет на 6-й позиции.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Армения – Украина: без права на ошибку
- Трансферы Динамо, Шахтера и Зари, пополнение в сборной Украины. Главные новости за 22 сентября
- Первая лига. Нива открывает счет победам в сезоне
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Новости по теме
- 23:12 Украинские Буйволы против волков, заочная погоня за лидерство в группе Б. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона