В целях безопасности. Матч Первой лиги Скорук - Металлург перенесен

Матч 5-го тура Первой лиги "Скорук" - "Металлург" перенесен, сообщает пресс-служба запорожского клуба.

Игру перенесли с целью безопасности в связи с тем, что в последние дни увеличилось число ракетных обстрелов Запорожья, где и собирались провести поединок. Отметим, что встреча 5-го тура группы Б Первой лиги между этими командами должна была состояться 24 сентября. Официальное сообщение о переносе будет позже.

"Металлург" занимает второй место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 7 зачетных пунктов. "Скорук" с 2 очками идет на 6-й позиции.