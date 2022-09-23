Дебютная победа в Первой лиге. Полтава сильнее Кремени

Неделю назад в поединке четвертого тура Первой лиги "Кремень" разгромил "Горняк-Спорт" 7:0. Однако продолжить свою победную серию подопечным Романа Локтионова не удалось. Примечательно, что этот успех стал премьерным в истории полтавчан на уровне Первой лиги.

Футбол в целом получился очень бодрым с моментами у ворот обоих голкиперов. Но лучшая сегодня реализация была у "малиново-золотых", которые и создавали больше. Первый гол пришел в контратаке, когда Щербак в рамках вратарской переправил в цель фланговую передачу от Бычкова.

Минимальное преимущество хозяев держалось до последней десятиминутки. Фактически все вопросы по поводу интриги снял Стрельцов: Щербак дотянул мяч из центра поля в чужую штрафную, но далеко его от себя отпустил. Десятка полтавчан оказалась в нужном месте и метров пятнадцати пробила в цель.

Полтавчане оставляют последнюю строчку "Горняку-Спорту" и теперь готовятся к домашней игре с "Черниговом". "Кремень" упустил возможность догнать лидера таблицы, "Оболонь". Кстати, как раз с киевлянами кременчугский коллектив будет играть в следующем туре.

Полтава. Стадион: "Молодежное"

Главный арбитр: Артём Михайлюк (Киев)

Ассистенты: Александр Лапицкий (Киев), Сергей Удовенко (Кропивницкий)

СК Полтава - Кремень 2:0

Голы: Дмитрий Щербак 45, Евгений Стрельцов 82

СК Полтава: Ян Вичный, Богдан Бычков (Андрей Савенков 90), Валерий Курелех, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Владислав Даниленко (Александр Пось 85), Николай Бужин, Ян Костенко (Максим Горжуй 81), Дмитрий Копитов, Егор Коваленко, Александр Томенко

Кремень: Даниил Ермолов, Орест Панчишин, Симон Галоян (Иван Куць 46), Кирилл Матвеев (Денис Галата 46), Давронбек Азизов (Владислав Бондарь 46), Даниил Фальковский (Андрей Савицкий 63), Андрей Глоба (Радион Лисняк 86), Александр Кальчук, Максим Агапов, Александр Вивдич, Даниил Аркуша

Предупреждения: Ян Костенко 81 - Симон Галоян 7, Даниил Аркуша 51, Орест Панчишин 54, Максим Агапов 73