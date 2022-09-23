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Полтава - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дерби!
Фото: ФК Кремінь / Автор невідомий
На прошлой неделе "Кремень" одержал победу в другом дерби Полтавщины, над "Горняком-Спортом", 7:0. Теперь его ждет еще один поединок с региональным соседом - "Полтавой". Хозяева еще ни разу не побеждали в нынешнем сезоне. Прервут ли свою неудачную полосу они сегодня?
Первая лига. 5-й тур
23 сентября. Начало в 15:00
СК "Полтава" - "Кремень"
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