Полтава - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

На прошлой неделе "Кремень" одержал победу в другом дерби Полтавщины, над "Горняком-Спортом", 7:0. Теперь его ждет еще один поединок с региональным соседом - "Полтавой". Хозяева еще ни разу не побеждали в нынешнем сезоне. Прервут ли свою неудачную полосу они сегодня?

Первая лига. 5-й тур

23 сентября. Начало в 15:00

СК "Полтава" - "Кремень"