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Полтава - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Дерби!

Полтава - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

На прошлой неделе "Кремень" одержал победу в другом дерби Полтавщины, над "Горняком-Спортом", 7:0. Теперь его ждет еще один поединок с региональным соседом - "Полтавой". Хозяева еще ни разу не побеждали в нынешнем сезоне. Прервут ли свою неудачную полосу они сегодня?

Первая лига. 5-й тур
23 сентября. Начало в 15:00
СК "Полтава" - "Кремень"

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В статье: Кремень (Кременчуг) СК Полтава
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