Лидер Востока едет на Полтавщину, лидер Запада принимает Эпицентр. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Планировалось, что в субботу состоится четыре матча пятого тура Первой лиги. Однако встреча между "Скоруком" и "Металлургом", которая должна была состояться в Запорожье, перенесли на более поздний срок из-за воздушной активности будущих мертвых русских. Поэтому нас ждут три поединка: во Франковске, Львове и Горишних Плавнях.

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Группа А

"Прикарпатье" - "Диназ"

Ивано-Франковск. Стадион: "Рух". Начало в 12:00

Франковцы сейчас набрали неплохой ход и одержали две победы подряд. Неделю назад в Черновцах все должно было завершаться нулевой ничьей, но "орлы" нашли свой шанс на последних минутах встречи. "Диназ" на старте этого чемпионата пока обходится без побед: две ничьи и два поражения. На предыдущих выходных подопечные Александра Головко были очень близки к громкой сенсации в поединке против "Карпат". Но если в первом тайме темп львовян выдержать удалось, то во второй 45-минутке красно-черные уже были вынуждены капитулировать. Нас ожидает в этом противостоянии много борьбы и мало футбольной эстетики. Возможно, именно поэтому игру поставили в раннем часовом слоте.

"Карпаты" - "Эпицентр"

Львов. Стадион "Украина". Начало в 16:00

Главная встреча всего тура на две подгруппы в текущие выходные. "Эпицентр", несмотря на трудности, смог забраться на третье место таблицы и идет сейчас сразу вслед за дуэтом фаворитов чемпионата. Отмечаем, что все свои победы "строители" одержали дожимая соперников после перерыва. В этом контексте интересно, что "Карпаты" также неделю назад именно во второй половине сломили сопротивление "Диназа" и одержали волевую победу. К игре львовян были претензии в течение трех первых туров, а на прошлой неделе наконец-то пришлось включиться, не беречь себя, дать необходимую интенсивность и получить положительный результат. Если команда Тлумака будет играть так еженедельно, то проблем даже с досрочным выходом в УПЛ не возникнет.

Группа Б

"Горняк-Спорт" - "Оболонь"

Горишние Плавни. Стадион: "Юность". Начало в 14:00

Встреча последней команды и лидера Первой лиги. "Горняки" на старте нынешнего сезона выглядят тяжело. Ясно, что Игорю Жабченко пришлось снова собирать новую команду, ведь во время затяжного межсезонья клубы УПЛ разобрали коллектив (Поламарь, Никитюк, Понедельник, Твердохлеб, Паламарчук и Мильченко пошли на повышение). Поэтому очевидно, что нужно время, пока новички сыграются и вообще заиграют. "Оболонь" особых кадровых катаклизмов летом не переживала, и вот результат виден в таблице. Пока слишком много комплиментов в адрес киевлян говорить не будем, ведь в трех играх из четырех подопечным Иващенко противостояли представители нижней части таблицы.