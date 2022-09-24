Первая лига. Диназ впервые в сезоне побеждает, пострадало Прикарпатье

"Диназ" еще не побеждал в этом чемпионате – возможно, этим следует объяснять относительную активность вышгородцев на поле "Прикарпатья". Практически не было каких-то осмысленных острых атак, но мяч "Диназ" держал неплохо.

В первом тайме гости могли забивать дважды. Удар со штрафного был выше перекладины, туда же улетел мяч после удара Коса головой. Последний выпад действительно заслуживает эпитета "голевой". И это был ответ на шпильку от "Прикарпатья".

Шпильку, которую вонзил Цюцюра. Он пробивал с убийственной позиции, но не рассчитал с точностью. Таких моментов явно не хватало, поэтому матч был пресным и сухим.

После перерыва стало веселее. Чуквуэмека имел сразу два момента – у чужих ворот, и у своих (чуть не оформил автогол). Но апогей произошел чуть позже, когда Мораненко отдал на Старенького, а тот точно пробил с острого угла.

Команда Головко получила отличную возможность развивать преимущество и идти к победе, но испортил все как раз таки Мораненко. Он сфолил против оппонента и получил вторую желтую, после чего инициатива сразу перешла к "Прикарпатью". Хозяева атаковали, Сондей, Писко, Барчук, Матушевский, Француз и Цюцюра били по воротам, но все напрасно. Проблемы с атакой проявлялись даже в ситуации численного большинства.

Знаковой матч для Александра Головко и его команды. Ну а "Прикарпатью" нужно работать над реализацией.

Первая лига. Группа А.

4-й тур. 24.09.2022. Ивано-Франковск. Стадион "Рух"

Главный арбитр: Михаил Райда (Ужгород)

Ассистенты: Василий Остапчук (Сумы), Ростислав Якимик (Львів)

"Прикарпатье" - "Диназ" 0:1

Гол: Сергей Старенький 51

"Прикарпатье": Роман Герыч, Василий Француз, Владимир Рудюк (Роман Кузьмин 57), Богдан Оринчак, Роман Борисевич (Максим Стадник 77), Михаил Писко, Василий Цюцюра, Иван Сондей (Владислав Бучакчийский 77), Максим Соловьёв, Олег Матушевский, Роман Барчук (Роман Дытко 89)

"Диназ": Вадим Солдатенко, Ннабуиге Ричмонд Чуквуэмека, Валентин Корешков (Богдан Духота 75), Сергей Ичанский, Александр Литвинов, Олег Вакуленко (Антон Салабай 71), Олег Кос (Сергей Белоус 70), Ярослав Богунов (Максим Кулиш 90+4), Андрей Волошин, Сергей Старенький (Владислав Клименко 90+4), Станислав Мораренко

Предупреждения: Олег Матушевский 27, Роман Барчук 37, Василий Француз 59, Богдан Оринчак 90 - Станислав Мораренко 42, Станислав Мораренко 55, Сергей Ичанский 58, Вадим Солдатенко 64, Антон Салабай 83

Удаление: Станислав Мораренко 55