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Прикарпатье - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Стартовая игра субботы в первом дивизионе

Прикарпатье - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

У франковцев двухматчевая победная серия, а вот "Диназ" после повышения в классе вкуса побед еще не чувствовал. Причем после двух ничьих подряд команда Александра Головко дважды подряд уступила. Смогут ли вышгородцы выйти из этого маленького пике и прервать серию проигрышей?

Первая лига. 5-й тур
Ивано-Франковск. Начало в 12:00
"Прикарпатье" - "Диназ"

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В статье: Диназ (Вышгород) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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