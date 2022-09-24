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Прикарпатье - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра субботы в первом дивизионе
Фото: ФК Прикарпаття / Автор невідомий
У франковцев двухматчевая победная серия, а вот "Диназ" после повышения в классе вкуса побед еще не чувствовал. Причем после двух ничьих подряд команда Александра Головко дважды подряд уступила. Смогут ли вышгородцы выйти из этого маленького пике и прервать серию проигрышей?
Первая лига. 5-й тур
Ивано-Франковск. Начало в 12:00
"Прикарпатье" - "Диназ"
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