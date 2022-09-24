Прикарпатье - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

У франковцев двухматчевая победная серия, а вот "Диназ" после повышения в классе вкуса побед еще не чувствовал. Причем после двух ничьих подряд команда Александра Головко дважды подряд уступила. Смогут ли вышгородцы выйти из этого маленького пике и прервать серию проигрышей?

Первая лига. 5-й тур

Ивано-Франковск. Начало в 12:00

"Прикарпатье" - "Диназ"