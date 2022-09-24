Первая лига. Падение лидера: Горняк-Спорт ошеломил Оболонь

Встречались первая и последняя команды турнирной таблицы, но на поле между командами не ощущалось разницы в классе или мастерстве. Напротив, "Горняк-Спорт", в двух предыдущих турах набравший только одно очко (а последний матч проигравший 0:7), проявлял спортивную злость. Все это вылилось в дивиденды.

Были активность, дальние удары (от Горбаченко) и удары со средней дистанции, и в конечном счете реальные успехи. В середине первого тайма Фатеев сфолил против активного Горбаченко, что позволило Артему Сёмка забить гол с пенальти. "Оболонь" так и не пришла в себя.

В начале второго тайма даже не атаковала – только с течением времени гости поняли, что им нужно повышать темп. Хороший момент был у Краснопира, но удар его не был точен. А "Горняк-Спорт" тем временем забил второй раз - просто и эффективно. Шинкаренко удачно сыграл на добивании в ходе углового.

Да, сразу же Прокопенко мог один гол отыграть, но это уже была агония "Оболони". Лидер не устоял под натиском по-спортивному злого ситуативного аутсайдера.

День дебютных побед в Первой лиге: сначала "Диназ", теперь "Горняк-Спорт".

Первая лига. Группа Б.

4-ый тур. 24.09.2022

Горишние Плавни. Стадион "Юность"

"Горняк-Спорт" - "Оболонь" 2:0

Голы: Артём Сёмка 26 (пен.), Владислав Шинкаренко 73

"Горняк-Спорт": Максим Коваленко (2002), Даниил Хондак, Роман Бодня, Артём Сёмка, Сулейман Сейтхалилов (Вадим Сологуб 90+2), Дмитрий Шинкаренко, Владислав Горбаченко, Алексей Малаки, Денис Пидручный, Антоний Даниэль Чуквебука Эмере (Владислав Шинкаренко 68), Максим Цвиренко

"Оболонь": Артём Кичак, Даниил Карась, Тарас Мороз, Александр Осман, Олег Слободян (Станислав Василенко 67), Максим Ермоленко (Егор Прокопенко 58), Дмитрий Фатеев, Евгений Корохов, Виталий Груша (Александр Чернов 58), Максим Покотилюк (Александр Батальский 77), Игорь Краснопир (Руслан Черненко 77)

Предупреждения: Алексей Малаки 52, Максим Коваленко (2002) 75 - Дмитрий Фатеев 27, Александр Осман 58, Даниил Карась 79