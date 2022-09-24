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Карпаты - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Битва лидеров

Карпаты - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Карпаты Львов

UA-Футбол
Новина українською

По итогам предыдущего тура Первой лиги "Карпаты" стали единоличным лидером своей группы Первой лиги. Но теперь нужно захватывать этот статус. Первым испытанием станет "Эпицентр", который расположился на третьей строчке и сам был бы не прочь навязать борьбу за места в верхней части таблицы.

Первая лига. 5-й тур
Львов. Начало в 16:00
"Карпаты" - "Эпицентр"

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В статье: Эпицентр (Каменец-Подольский) Карпаты (Львов)
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