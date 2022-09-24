Первая лига. Воспитанник Карпат наносит львовянам первое поражение в сезоне

Подольский "Эпицентр" стал первой командой, которая в этом сезоне обыграла львовские "Карпаты". Примечательно, что забивал в ворота "зелено-белых львов" воспитанник клуба, Максим Гирный.

"Карпаты" активнее начали поединок и сразу стали зажимать "строителей" чуть ли не в их штрафной. Однажды в пользу подолян даже перекладина сыграла. Но "Эпицентр" выдержал стартовое давление и сам забил в ответ. Максим Гирный должен поблагодарить голкипера "Карпат", Роману Лепку, который ошибся с передачей на партнера и просто подарил его нападающему подолян, который с линии штрафной открыл счет.

Некоторое время "Карпаты" находились в нокдауне, однако постепенно пришли в себя и снова начали нагружать работой гостевую оборону. В штрафную доставлять мяч удавалось, а вот с точностью ударов и реализацией были проблемы. Таких проблем почти не было у "Эпицентра", который воспользовался еще одной ошибкой хозяев: Клоудиней после контакта с Махневым упал в штрафной "Карпат", пенальти реализовал Гирный.

Во втором тайме картина почти не изменилась: хозяева постоянно идут вперед, гости защищаются и по возможности контратакуют. Но с каждой минутой напор хозяев становился все меньше: чувствовалось, что хозяева теряли веру во второй подряд камбек. В итоге он так и не произошел. Апофеозом стал выход Таранухи с глазу на глаз в компенсированное время с голкипером, когда нападающий не попал с десяти метров даже в створ ворот.

"Эпицентр" выигрывает за счет более сконцентрированной игры у своей штрафной, "Карпаты" по количеству ошибок позади и количеству нереализованных моментов впереди сами наиграли на это поражение.

Львов. Стадион "Украина"

Карпаты - Эпицентр 0:2

Голы: Максим Гирный 14, Максим Гирный 38 (пен.)

Карпаты: Роман Лёпка, Игорь Дуць, Валерий Болденков, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Артур Рябов (Юрий Репета 88), Александр Климец, Дмитрий Махнев (Олег Лень 46), Николай Когут (Ростислав Тарануха 46), Владислав Приймак (Андрей Ткачук 78), Денис Галенков (Иван Когут 64)

Эпицентр: Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Степан Григоращук, Евгений Шевченко, Александр Чепелюк, Юрий Глущук (Николай Миронюк 60), Андрей Беженар (Станислав Кристин 90), Барбоса да Силва Клоудиней (Сергей Стень 90), Тарас Пучковский (Владислав Кристин 60), Владислав Мороз, Максим Гирный (Руслан Буряк 81)

Предупреждения: Денис Галенков 31 - Юрий Глущук 31