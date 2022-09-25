На Востоке и Западе может измениться лидер таблицы. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

На последний день недели в первом украинском дивизионе запланированы две встречи. В обоих случаях команды-фавориты получат шанс выйти на первое место своих групп.

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Группа А

"Полесье" - "Буковина"

Житомир. Начало в 15:00

Житомиряне на прошлой неделе впервые оступились в текущем сезоне. Потеря очков произошла в Тернополе, где "Полесье" не смогло победить "Ниву". По первому тайму вообще казалось, что "волки" покинут поле проигравшими, но после перерыва подопечные Юрия Калитвинцева проявили настойчивость, хоть и не забили. Однако в воскресенье у них будет шанс выйти на единоличное первое место. В субботу свою первую осечку допустили "Карпаты", проигравшие дома "Эпицентру" - у львовян и подолян теперь всего на два очка больше, чем у "Полесья". Что касается "Буковины", то черновчан в этом сезоне три поражения в четырех играх и вообще - самая плохая атака всей Первой лиги: всего один гол за 360 минут. Забить удалось только в стартовом туре чемпионата, "Эпицентру", после чего "желто-черные" не смогли отличиться в воротах "Диназа", "Карпат" и "Прикарпатья".

Группа Б

"Чернигов" - "ЛНЗ"

Чернигов. Начало в 12:00

Черкасчане постепенно набирают ход и уже выиграли два подряд поединка. Интересно, что по итогам пятого тура ЛНЗ может даже выйти в лидеры своей группы, хотя только по дополнительным показателям. "Оболонь" свой поединок в субботу сенсационно проиграла в Горишних Плавнях, поэтому есть возможность сравниться с ними по очкам и обойти по забитым-пропущенным. "Чернигов" на прошлой неделе одержал премьерную победу после своего повышения в классе: в Запорожье одолели "Металлург". К слову, в воскресенье игра будет похожа: "тиграм" придется думать больше об обороне и надеяться на контратаки. Принесет ли такая стратегия очки второй раз подряд?