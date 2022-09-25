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Первая лига. Новый лидер группы Б: ЛНЗ побеждает в Чернигове
Без особых проблем для гостей
Фото: ФК ЛНЗ / Автор невідомий
"ЛНЗ" продолжил свою победную серию до трех матчей подряд в чемпионате. На этот раз подопечные Александра Ковпака победили "Чернигов" 2:0.
Первый гол в середине первого тайма забил Савин: опытный хавбек в центре штрафной оказался без опеки и переправил в ворота фланговую передачу Ляшенко. А незадолго до финального свистка катализатором второго гола стал проход по центральной зоне Сторчоуса: Андрей споткнулся перед штрафной, однако мяч подхватил Замуренко, пробил в стойку и сам же добил.
Несмотря на, казалось бы, не самый убедительный результат, гости контролировали ход встречи и на эту победу наиграли. "Чернигов" не выглядел сегодня, как любят говорить классики, мальчиками для битья, и даже создал за игру несколько очень приличных моментов. Но подвела реализация.
У "ЛНЗ" теперь, как и у "Оболони", десять очков, однако черкасщане выходят на первую строчку благодаря лучшей разнице мячей. "Чернигов" в этом сезоне пока без домашних побед: два поражения и ничья, он пятый в таблице.
Чернигов. Стадион: "Юность"
Главный арбитр: Сергей Задиран-мл. (Киевская область)
Ассистенты: Андрей Ялов (Днепр), Андрей Семенов (Днепр)
ФК Чернигов - ЛНЗ 0:2
Голы: Антон Савин 31, Павел Замуренко 87
ФК Чернигов: Александр Ширай, Анатолий Романченко, Вячеслав Койдан (Роман Вовк 70), Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей (Андрей Макаренко 90+3), Артур Быбик , Николай Сираш, Максим Сердюк (Кирилл Кривобороденко 88), Дмитрий Кулык, Владимир Зубашивский (Дмитрий Мироненко 46)
ЛНЗ: Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Владислав Нехтий (Андрей Сторчоус 76), Олег Тарасенко, Иван Тищенко (Сергей Копил 90+1), Ярослав Галенко, Антон Савин (Владислав Войцеховский 75), Олег Синегуб, Никита Полюлях, Андрей Ляшенко (Павел Замуренко 68)
Предупреждения: Дмитрий Кулык 43, Мирослав Сердюк 45+1, Анатолий Романченко 78 - Никита Полюлях 52, Владислав Нехтий 57
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