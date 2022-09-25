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Тлумак – о первом поражении Карпат в сезоне: Настал тот день, когда все было против нас
"Львы" еще и впервые не забили
Офіційний сайт Карпат/Автор невідомий
Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Эпицентра":
“Конечно, что легче говорить, когда ты побеждаешь, а не проигрываешь. Однако футбол тем и интересен, что есть победы и поражения. Мы очень давно не уступали, наступил тот день, когда все было против нас.
Я не могу сказать, что команда играла плохо, мы создали немало моментов, но мяч просто не лез в ворота. Бывают такие дни. Не было еще ни одной команды в мире, которая не проигрывала. Могу поздравить команду соперника, им сегодня повезло, они молодцы.
Мы работаем дальше, чемпионат не завершился, мы не делаем трагедию. Напротив – мы обострили интригу в турнирной таблице, ведь были лидерами, сейчас немного оступились. Движемся дальше – все нормально”, - сказал Тлумак.
Отметим, что "Карпаты" не только впервые в сезоне потеряли очки, но и впервые не забили в ворота соперника. Сейчас "львы" разместились на втором месте турнирной таблицы Первой лиги, пропустив вперед "Эпицентр". У обоих коллективов по 12 очков. Правда, обе команды имеет шанс обогнать "Полесье", если победит сегодня в домашнем поединке против "Буковины".
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