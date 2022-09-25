Тлумак – о первом поражении Карпат в сезоне: Настал тот день, когда все было против нас

Главный тренер львовских "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Эпицентра":

“Конечно, что легче говорить, когда ты побеждаешь, а не проигрываешь. Однако футбол тем и интересен, что есть победы и поражения. Мы очень давно не уступали, наступил тот день, когда все было против нас.

Я не могу сказать, что команда играла плохо, мы создали немало моментов, но мяч просто не лез в ворота. Бывают такие дни. Не было еще ни одной команды в мире, которая не проигрывала. Могу поздравить команду соперника, им сегодня повезло, они молодцы.

Мы работаем дальше, чемпионат не завершился, мы не делаем трагедию. Напротив – мы обострили интригу в турнирной таблице, ведь были лидерами, сейчас немного оступились. Движемся дальше – все нормально”, - сказал Тлумак.