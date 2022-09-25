Первая лига. Житомирские ноунеймы обыгрывают Буковину и выходят в лидеры группы А

Будковский, Вакула, Гитченко, Огиря, Грицук – это далеко не последние игроки на уровне Первой лиги. Поэтому слабо верится, что они играют за минимальную зарплату или просто для поддержания формы. Игрокам житомирян стоило бы броситься на краску для своей формы и четче нанести номера на футболки. Даже в регламенте ПФЛ прописано, что они должны быть нанесены на форму контрастными цветами. В чем контраст между белым и бледно-голубым – пусть менеджер клуба спросит у детишек третьего класса. Кстати, сдачу из закупки краски можно будет отдать "Кремню", у которого также форма и номера сливаются почти в единое целое. Рассмотреть из технической зоны тренерам можно, а вот из телевизионной камеры – нет. Это то, о чем следовало бы написать еще по итогам первых игр команд в сезоне. Но оставалась вера, что менеджеры за месяц соревнований сами поймут свою ошибку. Как оказалось – нет.

Что касается, собственно, игры. Не воспринимайте слова как критику просто ради критики, но "Полесье" снова не поразило. Переломным моментом во встрече стал первый пенальти в ворота "Буковины". До этого эпизода – черновчане совершенно ни в чем не проигрывали хозяевам. Казалось, что "Буковина" просто дает фору другим участникам группы и сама готова с сегодняшнего дня бороться за место в УПЛ: контроль мяча, комбинации, атаки. Все было если не лучше "Полесья", то на одном уровне с ними – точно.

Но в середине первого тайма произошел пенальти. Мяч, похоже, все же попал в руку Павлюку в пределах штрафной, Кушниренко реализовал 11-метровый.

Гол сломал "Буко". "Волки" взяли мяч под полный контроль и накатывались атаками на штрафную гостей. Второй гол – был вопросом времени. Но почему-то он снова произошел с пенальти (четвертый в пяти матчах сезона): черновчанин Цурупин упал с кем-то из хозяев в собственной штрафной, рефери расценил этот эпизод в пользу атакующей команды. Теперь уже Янаков с "точки" пробил точно.

Игроки "Буковины" начали терять контроль над собой, стало слишком много желтых, споров и фолов. Но понять гостей можно: при целом неплохом футболе команда Андрея Мельничука в четвертый раз в текущем чемпионате проигрывает.

"Полесье" выходит на единоличное первое место в таблице Первой лиги. У Юрия Калитвинцева почти самый лучший подбор игроков в своей группе. Индивидуально это видно, но командно – нет. Над этим и нужно работать. А также над номерами на футболках.

Житомир. Центральный городской стадион

Главный арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр)

Ассистенты: Владимир Алавук (Киев), Назарий Цмоканич (Львів)

Полесье - Буковина 2:0

Голы: Богдан Кушниренко 29 (пен.), Денис Янаков 65 (пен.)

Полесье: Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Владислав Вакула (Евгений Микитюк 69), Владислав Огиря, Дмитрий Шастал (Денис Янаков 46), Вадим Червак, Филипп Будковский (Сергей Кисленко 90), Артём Козак, Ян Морговский (Владислав Шаповал 46), Богдан Кушниренко, Илья Чередниченко (Евгений Морозко 46)

Буковина: Виталий Чеботарев, Василий Гакман, Николай Ляшенко (Илья Скрипник 62), Артур Новотрясов, Владимир Столяр (Андрей Шишигин 76), Артем Цурупин, Иван Паламарчук (Александр Жумыга 83), Василий Палагнюк (Никита Комисар 76), Виталий Фарасеенко, Кирилл Прокопчук, Николай Павлюк (Денис Рябый 83)

Предупреждения: Андрей Гитченко 6 - Николай Павлюк 58