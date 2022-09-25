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Полесье - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Будет ли четвертое поражение черновчан в сезоне?

Полесье - Буковина: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Полесье

UA-Футбол
Новина українською

Житомиряне по итогам этой недели могут выйти на первую строчку таблицы в Первой лиге. Для этого команде Юрия Калитвинцева необходимо обязательно побеждать "Буковину". Задача выглядит "рабочей", ведь черновчане в текущем чемпионате проиграли три своих поединка из четырех.

Первая лига. 5-й тур
25 сентября. Житомир. Начало в 15:00
"Полесье" - "Буковина"

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В статье: Буковина (Черновцы) Полесье (Житомир)
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