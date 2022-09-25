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Калитвинцев: Я не вижу особого преимущества со стороны Полесья

Первая лига
(1 голосов)

Два пенальти решили исход

Калитвинцев: Я не вижу особого преимущества со стороны Полесья

Зняток із YouTube-каналу ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал победу своей команды над "Буковиной" в рамках 5-го тура Первой лиги Украины.

“Первый тайм – плохо. В перерыве произвели изменения. Появилась скорость. Защитники наши дисциплинированно сыграли. Был ли пенальти? 100% пенальти благодаря скорости наших атакующих игроков. Хотелось бы лучше. Всегда хочется лучше. Но – это профессиональный спорт.

Самое главное сейчас – это счет. Я не вижу особого преимущества с нашей стороны, каждый матч – напряженный.

Относительно замен в перерыве – я не совсем был доволен теми игроками, которых заменили. Вышедшие в перерыве - прибавили, прибавили в скорости. Это дало результат и в счете", – рассказал наставник.

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В статье: Юрий Калитвинцев Буковина (Черновцы)
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Источник:
polissyafc.com

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