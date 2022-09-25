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Калитвинцев: Я не вижу особого преимущества со стороны Полесья
Два пенальти решили исход
Зняток із YouTube-каналу ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал
“Первый тайм – плохо. В перерыве произвели изменения. Появилась скорость. Защитники наши дисциплинированно сыграли. Был ли пенальти? 100% пенальти благодаря скорости наших атакующих игроков. Хотелось бы лучше. Всегда хочется лучше. Но – это профессиональный спорт.
Самое главное сейчас – это счет. Я не вижу особого преимущества с нашей стороны, каждый матч – напряженный.
Относительно замен в перерыве – я не совсем был доволен теми игроками, которых заменили. Вышедшие в перерыве - прибавили, прибавили в скорости. Это дало результат и в счете", – рассказал наставник.
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