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Тернопольская Нива прекратила сотрудничество с двумя защитниками
Оба игрока пополнили ряды клуба этим летом
Фото: Нива Т
Тернопольская "Нива" прекратила сотрудничество с двумя защитниками - Александром Дударенко и Владимиром Киричуком.
Оба игрока присоединились к команде в летнее межсезонье. В составе тернопольского клуба они отыграли по три поединка, однако не успели отметиться результативными действиями.
Предыдущим клубом Дударенко были "Карпаты", Киричук ранее выступал за "ВПК-Агро". Напомним, в сентябре Андрей Купцов покинул должность главного тренера. Временно исполняет его обязанности спортивный директор Сергей Задорожный, пока клуб ищет нового наставника.
"Нива" Т занимает пятое место в группе А Первой лиги, набрав 5 очков.
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