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Тернопольская Нива прекратила сотрудничество с двумя защитниками

Первая лига
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Оба игрока пополнили ряды клуба этим летом

Тернопольская Нива прекратила сотрудничество с двумя защитниками

Фото: Нива Т

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Тернопольская "Нива" прекратила сотрудничество с двумя защитниками - Александром Дударенко и Владимиром Киричуком.

Оба игрока присоединились к команде в летнее межсезонье. В составе тернопольского клуба они отыграли по три поединка, однако не успели отметиться результативными действиями.

Предыдущим клубом Дударенко были "Карпаты", Киричук ранее выступал за "ВПК-Агро". Напомним, в сентябре Андрей Купцов покинул должность главного тренера. Временно исполняет его обязанности спортивный директор Сергей Задорожный, пока клуб ищет нового наставника.

"Нива" Т занимает пятое место в группе А Первой лиги, набрав 5 очков.

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В статье: Александр Дударенко Нива (Тернополь)
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