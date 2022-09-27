Тернопольская "Нива" прекратила сотрудничество с двумя защитниками - Александром Дударенко и Владимиром Киричуком.

Оба игрока присоединились к команде в летнее межсезонье. В составе тернопольского клуба они отыграли по три поединка, однако не успели отметиться результативными действиями.

Предыдущим клубом Дударенко были "Карпаты", Киричук ранее выступал за "ВПК-Агро". Напомним, в сентябре Андрей Купцов покинул должность главного тренера. Временно исполняет его обязанности спортивный директор Сергей Задорожный, пока клуб ищет нового наставника.

"Нива" Т занимает пятое место в группе А Первой лиги, набрав 5 очков.