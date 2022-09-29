Кременчуг и Запорожье открывают шестой тур. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Шестой игровой день в Первой лиге стартует двумя матчами в условной Восточной конференции. Оба из них будут крайне интересны, ведь встречаются коллективы, которые с одной стороны имеют общую нестабильность, а с другой - с амбициями вести борьбу за топ-4.

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Группа Б

"Кремень" - "Оболонь"

Кременчуг. Начало в 12:00

Предыдущий тур стал показателен для нас с точки зрения понимания, что такое Первая лига. "Кремень" и "Оболонь", две недели назад уверенно выигравшие свои матчи соответственно у "Горняка-Спорта" (7:0) и "Скорука" (3:1), не смогли справиться со следующими соперниками, которые виделись "проходными". Киевляне посетили уже упоминавшийся "Горняк-Спорт", который на тот момент шел с разницей мячей 1:8, и умудрились в Горишних Плавнях проиграть (0:2). Кременчужан ожидал выезд к соседям из СК "Полтава", где подопечные Романа Локтионова также капитулировали. Показательно, что одни и другие уступили с одинаковым счетом 0:2 и по делу. Теперь обеим коллективам необходимо возвращаться на победную тропу, чтобы не отпустить "ЛНЗ" и не пропустить вперед кого-то из других соперников. Не исключена и ничья, которая однозначно будет не в пользу тех и других.

"Металлург" - "Горняк-Спорт"

Запорожье. Начало в 14:00

Запорожцы очень лихо стартовали в этом сезоне: бодрая ничья с "Кремнем" в первом туре (3:3) стала аперитивом к двум подряд победам над самим "ЛНЗ" и "Полтавой". Но потом пришлось нажать на тормоза в поединке с "Черниговом". Удалось ли выйти из легкого пике? Об этом должна была ответить встреча против "Скорука" в пятом туре, однако из-за мер безопасности ее перенесли на будущее, когда хороших мертвых русских станет на нашей земле еще больше. Гипотетические три очка против томаковцев помогли бы вернуться в группу лидеров, а теперь придется доказывать это в противостоянии с "Горняком-Спортом". Горешнеплавненцы, похоже, очень быстро отошли от шока в виде поражения "Кремню" 0:7 и уже в следующем туре разобрались с лидером того времени, "Оболонью", 2:0. Встреча в Запорожье обещает получиться очень перспективной на голы и атакующей. Поэтому не обходите ее вниманием.