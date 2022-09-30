Металлург подписал экс-полузащитника Днепра-1 и Миная

Запорожский "Металлург" объявил о подписании украинского полузащитника. Новичком команда стал 26-летний Александр Снижко.

Срок действия контракта не афишируется.

Снижко является воспитанником криворожского "Кривбасса". В детско-юношеской футбольной лиге представлял криворожский клуб, а затем ФК "Днепр", где продолжил карьеру, выступая в дубле днепрян. Был победителем молодежного чемпионата Украины.

В июне 2017 года Александр Снижко присоединился к СК "Днепр-1", где отыграл 12 матчей в сезоне 2019/2020 годов. Следующий сезон также провел в Премьер-лиге, защищая цвета ФК "Минай", за который сыграл 22 игры в элитном дивизионе страны.

Последним клубом Александра был черкасский "ЛНЗ".