Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В полдень в последний день сентября должен начаться стартовый поединок в шестом туре Первой лиги. Встречаются два коллектива из верхней части таблицы, проигравших в прошлом туре. Одним и другим требуется реабилитация для продолжения борьбы за топ-3.

Первая лига. 6-й тур

30 сентября. Кременчуг. Начало в 12:00

"Кремень" - "Оболонь"