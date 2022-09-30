  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Увлекательная дуэль

Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кремінь / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В полдень в последний день сентября должен начаться стартовый поединок в шестом туре Первой лиги. Встречаются два коллектива из верхней части таблицы, проигравших в прошлом туре. Одним и другим требуется реабилитация для продолжения борьбы за топ-3.

Первая лига. 6-й тур
30 сентября. Кременчуг. Начало в 12:00
"Кремень" - "Оболонь"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кремень (Кременчуг) Оболонь (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде