Первая лига
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Кремень - Оболонь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Увлекательная дуэль
Фото: ФК Кремінь / Автор невідомий
В полдень в последний день сентября должен начаться стартовый поединок в шестом туре Первой лиги. Встречаются два коллектива из верхней части таблицы, проигравших в прошлом туре. Одним и другим требуется реабилитация для продолжения борьбы за топ-3.
Первая лига. 6-й тур
30 сентября. Кременчуг. Начало в 12:00
"Кремень" - "Оболонь"
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