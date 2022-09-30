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В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные

Первая лига
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Причина ясна

В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные

Фото: facebook.com/mfcmetalurg

Новина українською

"Металлург" отменил матчи основной команды в Первой лиге и "Металлурга-2" во Второй лиге, которые должны были состояться в эти выходные в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч Группы Б Первой лиги "Металлург" – "Горняк-Спорт" должен был пройти сегодня в 14:00. А поединок Второй лиги "Металлург-2" – "ВАСТ" планировали сыграть завтра, 1 октября.

"По понятным причинам игры переносятся. 1 октября объявлен днем траура в Запорожье и Запорожской области", — говорится в заявлении клуба.

Напомним, российские войска утром 30 сентября обстреляли ракетами гуманитарную колонну на окраине Запорожья. По предварительной информации, погибли 25 человек, а еще 50 получили ранения.

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье) Васт (Николаев) Металлург-2 (Запорожье)
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