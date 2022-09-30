Вторая попытка сыграть Металлурга и Горняка-Спорта, карпатское дерби во Львове. Что смотреть в субботу в Первой лиге

На Западе страны состоятся встречи с участием двух фаворитов сезона и номинальных андердогов, способных больно укусить. На Востоке предстоит провести перенесенный с пятницы запорожский матч и битва аутсайдеров в Полтаве.

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Группа А

"Диназ" - "Полесье"

Демидов. Начало в 14:00

Неделю назад вышгородцы наконец-то открыли счет своим победам на уровне Первой лиги. Одолели "Прикарпатье" на выезде, воспользовавшись проблемами соперника при владении. Но прогнозировать продолжение победной серии "красно-черных" не стоит. И речь о силе следующего оппонента, а собственной сбалансированности и качестве. "Полесью" необходимо защищать свое лидерство, ведь любая потеря очков может привести к падению даже на третью строчку. После игры с "Буковиной" Юрий Калитвинцев едва не процитировал наши отчеты, согласившись, что игра команды сейчас не впечатляет и на данном этапе главное очки. Делаем вывод, что "житомирские волки" будут постепенно прибавлять от матча к матчу, и в субботу футбол получится более содержательный.

"Карпаты" - "Прикарпатье"

Львов. Начало в 16:00

Львовяне и франковцы накануне очного поединка занимают соседние строчки в таблице: третью и четвертую соответственно. Но между командами за пять игровых недель уже пропасть - пять очков. Это в целом отражает нынешнее положение вещей в Западной конференции, где есть трио, которое будет вести борьбу за выход в УПЛ, и пятерка других с проблемами в созидании и реализации. Однако во Львове у гостей могут быть шансы, ведь теперь можно будет играть без мяча и исключительно на контратаках: это футбол, который стилистически для "орлов" может стать гораздо удобнее. Что касается "Карпат", то неделю назад против "Эпицентра" реализация команды была на нуле. Не доводили до голов даже выходы тет-а-тет с вратарем. К тому же пока подопечные Юрия Тлумака не провели ни одного ровного матча, когда держали бы ситуацию на поле под контролем в течение 90 минут. Потому шансы у гостей могут быть.

Группа Б

"Полтава" - "Чернигов"

Полтава. Начало в 12:00

На прошлой неделе полтавчане прервали полосу неудач и одержали дебютную победу на уровне Первой лиги. Мы и раньше предупреждали, что "малиново-золотые" по игре выглядят симпатично, поэтому поражение на старте сезона должно быть временным явлением. Впереди еще одна домашняя встреча против "Чернигова", который в первых турах также побеждал только раз. Но, что интересно, эта победа произошла как раз на выезде. Из-за переноса поединка против "Металлурга" эта встреча станет для "желто-черных тигров" только второй гостевой в сезоне.

"Металлург" - "Горняк-Спорт"

Горловка. Начало в 14:00